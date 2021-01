Stiri pe aceeasi tema

- Prezenți, miercuri, 27 ianuarie, la o intrunire cu ministrul Adrian Oros, reprezentanții asociațiilor de legumicultori din Vidra, județul Ilfov, din județul Olt, din județul Buzau, precum și din alte parți ale țarii, și-au exprimat susținerea fața de proiectul privind funcționarea unei „Banci de gene”…

- Ieri, parlamentarii liberali din Buzau, deputatul Gabriel Avramescu, presedintele Filialei Judetene Buzau a Partidului National Liberal, senatorul buzoian, Vlad Pufu, președintele Organizației Municipale PNL Buzau și cercetatorul Costel Vanatoru, coordonatorul proiectului „Banca de Resurse Genetice…

- Doar trei județe din Romania se afla in scenariul roșu de risc epidemiologic. Este vorba despre Timiș, Ilfov și Cluj, acolo unde incidența cazurilor de imbolnaviri este de peste trei la mia de locuitori. In Timiș, Cluj și Ilfov incidența cazurilor de imbolnaviri este mai mare de trei la mie. In Timis…

- Bucureștiul a inregistrat, marți, o scadere a numarului de cazuri, autoritațile au raportat 153 de noi infectari in ultimele 24 de ore, asta dupa ce, ieri, Capitala inregistra peste 1.000 de noi cazuri. Intre timp, cele mai multe cazuri au fost raportate in județul Cluj, peste 200. Intre timp, județele…

- „Este esențiala indepartarea vanatorilor de subvenții, pentru a lasa loc adevaraților fermieri”, a postat ministrul Agriculturii, Adrian Oros, pe pagina sa Facebook, referindu-se la cateva dintre țintele pe care se va concentra in acest an conducerea MADR. „Am prezidat astazi ședința de Colegiu a MADR.…

- In luna noiembrie 2020 au fost vandute, la nivelul intregii tari, 60.183 de imobile, cu 23.492 mai putine fata de luna octombrie a anului 2020. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la nivel national, in luna noiembrie a acestui an este…

- Constantin TOMA Primarul Municipiului Buzau Miercuri, 24 noiembrie 2020, domnul Ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Nechita–Adrian Oros, a venit in campanie electorala la Buzau pentru susținerea candidaților PNL la parlamentare, iar in conferința de presa a spus din nou multe minciuni despre…

- Cinci cooperative agricole din marile bazine legumicole din tara - judetele Dambovita, Hunedoara, Ilfov si Olt - vor livra peste 15.000 de tone de legume lunar sub umbrela Cooperativei "Tara Mea", cea mai mare cooperativa agricola din Romania cu peste 1.000 de fermieri. "Suntem mandri…