- ”Azi am semnat, alaturi de toti primarii de sector, o scrisoare prin care solicitam Consiliului General sa ia in considerare cresterea taxelor de parcare la nivelul discutat anterior: 600 lei zona A, 500 lei zona B, 400 lei zona C, 300 lei zona D. Nu mai putem inchiria spatiul public, al tuturor, pe…

- Ministerul Sanatatii a organizat doua videoconferinte cu managerii spitalelor din Bucuresti si Ilfov, respectiv de la nivel judetean in care s-au analizat masuri privind cresterea capacitatilor de tratare a pacientilor COVID-19 in sectiile de terapie intensiva. La videoconferinte au participat ministrul…

- Marți, euro a atins al cincilea record consecutiv, media lui urcand de la 4,8838 la 4,8849 lei. Tranzacțiile se realizau in culoarul 4,883 – 4,889 lei, dar cotațiile minime au fost atins inainte de stabilirea cursului, semn ca BNR urmarește cu atenție evoluția leului. Deprecierea leului poate fi pusa…

- Fundația Amfiteatru a demarat un nou proiect ce are ca obiectiv creșterea sustenabila a calitații vieții comunitaților de romi, contribuind la creșterea incluziunii și abilitarea romilor din doua zone marginalizate ale Romaniei – comuna Belin, jud. Covasna, și cartierul Ferentari, București. Parte…

- Andrei Nicolae Popa, student in anul patru la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, a castigat pe fond procesul cu Universitatea, pe tema majorarii taxelor de scolarizare. Acesta a atacat in instanta, in toamna anului trecut, decizia Consiliului de Administratie al UB in privinta indexarii…

- Criza Covid-19 a afectat piețele financiare, forțand business-urile și autoritațile sa se adapteze, pentru ca operațiunile și activațile specifice sa continue fara intreruperi și disfuncționalitați, se arata in Strategia Autoritații de Supraveghere Financiara 2021-2023. Capitolul referitor la riscurile…

- Piața tranzacțiilor imobiliare de anul trecut s-a ridicat la 914 milioane euro. In ciuda perioadei de restricții dictate de pandemie, piața a reușit sa creasca cu 28% fața de 2019, conform datelor Cushman & Wakefield Echinox. Raportul Romania Investment Marketbeat arata ca cel mai activ segment a fost…