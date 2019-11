Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat duminica, la Zalau, la iesirea de la urne, ca a votat pentru o Romanie care se poate dezvolta si in care sa isi poata creste copiii. "In primul rand, am votat pentru continuitate, am votat pentru o Romanie in care…

- Mama unor bebeluși gemeni, morți in spital la cateva luni dupa naștere, acuza medicii de malpraxis. Copiii s-au nascut prematur la Suceava, insa au fost transferați la maternitatea din Iași. Iar mama susține ca acolo ar fi luat o bacterie care le-ar fi cauzat moartea.

- Pentru a marca Ziua Universala a Drepturilor Copilului, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis va organiza cea de-a cincea ediție a manifestarii sportive “STIU CA POT!” – destinata copiilor cu dizabilitați din centre de ocrotire și din comunitate. Evenimentul va…

- Majoritatea parinților iși doresc pentru copiii lor un nivel inalt de studii. Trei din cinci parinți cred ca nivelul maxim de educație pe care vor reuși sa-l atinga copiii lor este cel de studii superioare. Asta, deși, mulți cred ca invațamantul din Republica Moldova este de proasta calitate, potrivit…

- Clovnul Wrinkles este noua arma a parintilor din Florida, Statele Unite, contra copiilor neastamparati. Un barbat in varsta de 65 de ani profita de fobiile copiilor pentru a-i face sa isi asculte parintii.

- „Fii cuminte, altfel chem poliția!”. Parinții care vor sa-și corijeze copiii cu astfel de amenințari, mai ales cand sunt in criza de tip și nu știu cum sa-i potoleasca pe cei mici, comit o mare eroare. Un studiu realizat de specialiști de la universitatea Nanyang Technological University, Singapore…

- Profesorii Liceului Teoretic "Mihai Viteazul" din Capitala au fost surprinși placut inca de la primele ore ale dimineții. Elevii liceului au avut grija sa-și manifeste respectul pentru munca grea și responsabila a dascalilor sai. "De dimineața am avut grija ca fiecare profesor sa aiba momente…

- Poate ca nu suntem parintii lor. Dar asta nu inseamna ca nu sunt ai nostri. Acesta e unul din gandurile actorului Victor Rebengiuc, spuse cu voce tare, dupa ce am vizitat impreuna un centru de plasament de tip vechi, o institutie, un orfelinat – spuneti-i cum vreti voi. Cert e ca, intr-un astfel de…