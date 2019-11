Ce semnificație are Ziua Recunoștinței, sărbătorită joi în America Thanksgiving Day este o sarbatoare anuala de o zi, în care i se mulțumește lui Dumnezeu pentru bogația recoltei din acel an. Ziua Recunoștinței este sarbatorita în cea de-a patra joi a lunii noiembrie în Statele Unite ale Americii si în cea de-a doua zi de luni a lui octombrie în Canada, scrie Mediafax.

Deși Ziua Recunoștinței are radacini istorice în tradițiile religioase, ea are și un puternic caracter laic. Pentru americani, Thanksgiving Day este, în primul rând, o sarbatoare a familiei, în care rudele, reunite, sacrifica un curcan în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

