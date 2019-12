Ce se viseaza tinerii: "bataie" pe calificarea de specialist in economie din licee si scoli profesionale

Stiri pe aceeasi tema

- Gaz Metan a caștigat meciul cu Poli Iași, 2-1, și este pe locul 6. Antrenorul Edward Iordanescu crede ca o calificare a Gazului in play-off-ul Ligii 1 ar echivala cu caștigarea campionatului in Romania. Marius Constantin a fost eroul Gazului in deplasarea de la Iași. Ajuns la cel de-al 357-le sau meci…

- Parintii isi doresc pentru copiii lor o cariera sigura, care sa le asigure un trai linistit, cum sunt cele de medic sau avocat, insa optiunile lor sunt complet diferite, de cele mai multe ori, de cele ale tinerilor. Acestia din urma se viseaza...

- Doi adolescenti dintr-o comuna din Iasi, in varsta de 15 si 18 ani, au intrat intr-o casa din sat cu gandul de a fura, insa nu s-au oprit doar la acest lucru. Pentru ca au fost surprinsi de catre propietar, tinerii l-au batut crunt, iar acum sunt anchetati pentru omor.

- Intr-o scrisoare deschisa adresata ministrului Monica Anisie, Federatia o intreaba si daca va adapta examenele si testarile nationale in cazul elevilor cu cerinte educationale speciale, care invata dupa programe adaptate. "Veti lua masurile care se impun astfel incat cadrele didactice care integreaza…

- Ceea ce vedeți in aceste imagini sunt mere livrate elevilor de la școala ”Avram Iancu” din Turda, zilele astea. Evident, nu sunt mere care pot fi mancate. Dar ce conteaza?! Important este ca afacerea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a lansat, miercuri, candidatura orasului la titlu de Capitala Europeana a Tineretului in 2022, evenimentul avand loc, in prezenta a cateva mii de tinerii din licee si scoli adunati pe Campia Tineretului, situata la poalele Dealului Florilor. ‘Vineri…

- Targurile de joburi pentru tinerii absolventi se transforma in evenimente dedicate romanilor de peste 40 de ani! Angajatorii si-au prezentat ofertele doar acestora, iar cele mai vanate meserii au fost de sudor sau lacatus. Doar cativa proaspeti absolventi au trecut pragul targului la care au fost scoase…

- O scena incredibila a avut loc intr-o școala din Buenos Aires. Directoarea unitații de invațamant a fost batuta cu salbaticie de o eleva și de mama acesteia din urma. Directoarea nu i-a permis fetei sa intre la cursuri machiata, spunandu-i tranșant: „Aici nu e bordel!”, a notat ABC. Suparata, fata i…