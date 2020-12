Stiri pe aceeasi tema

- L'Equipe a scris, marti, ca jucatorii de tenis au primit calendarul turneelor dupa Australian Open si pâna în aprilie, iar din acesta lipseste turneul Masters 1.000 de la Indian Wells.Sezonul ATP 2021 va începe în saptamâna 5-13 ianuarie, cu turnee la Delray Beach…

- Prima competiție care va avea loc in anul 2021, in ceea ce privește tenisul feminin profesionist, va fi cea de la Abu Dhabi, și se va desfașura in intervalul 5-13 ianuarie.Referitor principalul turneu al inceputului de an, cel de la Australian Open, jucatoarele vor disputa meciurile de calificare in…

- Atat Simona Halep, cat și celelalte sportive care vor participa la Australian Open 2021 au un nou motiv de bucurie. Organizatorii nu vor diminua premiile in ciuda pandemiei provocate de coronavirus. Premiile acordate la Roland Garros, dar si la alte turnee importante disputate fara spectatori, au fost…

- Openul Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, va debuta pe 8 februarie 2021, cu trei saptamani mai tarziu fata de data prevazuta initial, a anuntat joi Asociatia Tenismenilor Profesionisti (ATP). Faza calificarilor masculine se va derula intre 10 si 13 ianuarie la Doha, in Qatar, dupa care…

- Openul Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, va debuta pe 8 februarie 2021, cu trei saptamani mai tarziu fata de data prevazuta initial, a anuntat joi Asociatia Tenismenilor Profesionisti (ATP). Faza calificarilor masculine se va derula intre 10 si 13 ianuarie la Doha, in Qatar, dupa care…

- ATP a anuntat programul primelor sapte saptamani ale sezonului 2021, iar Australian Open figureaza in perioada 8-21 februarie si nu intre 18 si 31 ianuarie, cum era programat initial, potrivit news.ro.Primele turnee de anul viitor se vor defasura la Delray Beach (SUA) si Antalya (turcia), intre 5…

- Organizatorii de la Australian Open au comunicat oficial când va debuta primul Grand Slam al lui 2021. Este vorba despre o amânare cu trei saptâmâni fața de data comunicata inițial pentru startul turneului de la Melbourne.Openul Australiei va debuta pe 8 februarie 2021, cu…

- Federatia australiana de tenis a fost autorizata de guvernul statului Victoria sa permita jucatorilor sa se antreneze in timpul carantinei lor de 14 zile inaintea Openului Australiei, anunta presa locala de vineri, citata de Reuters. Organizatorii au purtat discutii indelungate cu autoritatile…