Ce se va întâmpla cu bagheta de dirijor a lui Gioachino Rossini O bagheta de dirijor din abanos, sidef și fildeș cu insertii de argint, care i-a aparținut compozitorului Gioachino Rossini, va fi scoasa la licitatia online organizata de Casa de licitații Gonnelli din Florența. Bagheta i-a fost donata compozitorului de municipalitatea Passy, ​​unde compozitorul avea o vila și unde a murit in 1868. Acum bagheta va fi scoasa la licitatia online organizata de Casa de licitații Gonnelli din Florența. Rossini și-a petrecut ultimii ani de viața in Passy, ​​un orasel incorporat acum in elegantul arondisment 16 al Parisului, nu departe de parcul Bois de Boulogne, un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

