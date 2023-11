Poverile din pachetul de modificari fiscale ale lui Marcel Ciolacu incep sa intre in vigoare, rand pe rand, de la 1 noiembrie 2023. Reamintim ca Legea privind unele masuri fiscal-bugetare privind asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung (296/2023) a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, dupa ce a fost promulgata de presedintele Klaus […] The post Ce se schimba in buzunarele romanilor, de astazi, 1 noiembrie 2023. Trei masuri fiscale noi first appeared on Ziarul National .