- „Așa cum am promis, urmaresc, saptamanal, respectarea termenelor de la Colegiul Național „Zinca Golescu”. Lucrarile sunt in grafic! Pana in 15 august, va fi predat tot tronsonul I reabilitat in interior, urmand sa intre in șantier o alta parte a cladirii – tronsonul II. Important este ca elevii vor…

- La inceputul acestui an, Consiliul Județean Cluj, prin vocea președintelului Alin Tișe, se lauda ca va continua „seria investițiilor in infrastructura rutiera a județului”, alocand fonduri „extrem de consistente”, respectiv 75.000.000 de lei. La nici jumatate de an distanța, același Tișe anunța ca lucrarile…

- Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, a facut azi o trecere in revista a principalelor lucrari de investiții din oraș. Una dintre opriri a fost la Bazinul Olimpic, iar vestea buna este ca in luna decembrie a anului in curs vor fi gata lucrarile de reabilitare a Bazinului. Inițial se dorea…

- „Pe șantierul din Zinca Golescu lucrarile continua in graficul pe care l-am solicitat! Ba, mai mult, saptamana viitoare, cu aproape o luna inainte de termen, primul etaj din tronsonul I reabilitat va fi predat beneficiarului de catre constructor! Astfel, mobilierul și echipamentele specifice activitaților…

Catalin Drula, președintele USR, a anunțat luni intr-un comunicat ca cel mai mare constructor din Romania, compania UMB a oprit lucrarile la Autostrada A3 intre Cluj și Zalau. Masura era anunțata...

- Compania de Apa Someș S.A. a notificat prin adresa 29823/ DG/SDR/08.07.2022, inregistrata la Instituția Prefectului – Județul Cluj cu numarul 8.162/08.07.2022, faptul ca in timpul lucrarilor de deviere a raului Someșul Mic, pe raza localitații Apahida, s-a produs o avarie și este afectata alimentarea…

Lucrarile la Turda Arena sunt in plina desfașurare. Un grup de studenți, viitori ingineri au vizitat șantierul sub coordonarea constructorului ACI Cluj. Sala polivalenta de la Turda, construita la...

- Lucrarile la drumul de centura al municipiului Targu Jiu sunt in pragul blocajului din cauza preturilor la materiale, care cresc de la o zi la alta. De exemplu, pretul la fier beton s-a scumpit de patru ori fata de atunci cand au inceput lucrarile. Dinn aceste motive, constructorul este in imposibilitatea…