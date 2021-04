Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi, fostul sot al Biancai Dragusanu, a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT, alaturi de alte 29 de persoane, intr-un dosar de trafic de persoane si proxenetism. Potrivit unui comunicat al DIICOT, acuzatiile aduse celor 30 de inculpati sunt de constituire a unui grup infractional…

- Alex Bodi are din nou parte de un moment de cumpana? Ce se intampla cu celebrul afacerist și care sunt noile zvonuri despre relația pe care o are cu Daria Radionova? Ce a facut rusoaica in plina pandemie? Noua lovitura pentru Alex Bodi. Ce se intampla in relația cu Daria Radionova? Daria Radionova a…

- CHIȘINAU, 22 mart – Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 1 060 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 3 sunt de import. © Sputnik / Валерий ТитиевскийMoldova: Creștere dramatica a numarului deceselor de COVID…

- Daria Radionova atrage toate privirile dupa ce și-a schimbat complet fizionomia. Frumoasa rusoaica a apelat la medicina estetica și la tratamentele faciale pentru a arata extrem de bine și se pare ca iubita lui Alex Bodi se mandrește cu frumusețea ei. Ce intervenție și-a facut Daria Radionova la fața…

- Bianca Dragușanu a fost chemata la DIICOT Craiova in calitate de martor. Vedeta se va prezenta astazi la ora 13:00 pentru audieri, cel mai probabil in dosarul in care este cercetat Alex Bodi. Spynews.ro, cel mai tare site de știri din Romania va aduce informații exclusive!

- Relația de iubire dintre Alex Bodi și Daria Radionova merge ca pe roate, deși Bianca Dragușanu a afirmat, zilele trecute, ca fostul soț inca o mai cauta. Cu ocazia Zilei Indragostiților, focoasa rusoaica nu a putut rata ocazia in a-i arata partenerului sau ca-l iubește la nebunie. Daria Radionova i-a…

- Ziua și scandalul pentru cel mai controversat om de afaceri din Romania. Cum vrea Alex Bodi sa-i dea lovitura fostei soții. Se pare ca logodnicul rusoaicei Daria Radionova e determinat sa mearga pana in panzele albe pentru a-și lua fiica de langa mama ei. Ce lovitura sub centura i-a aplicat Iuliei Salagean.…

- Alex Bodi nu mai vrea sa aștepte prea mult paa iș va uni destinul cu cel al iubitei sale, Daria Radionov. AFaceristul și rusoaica iși arata iubirea de fiecare data cand au ocazia, iar nunta cleor doi se aporpie cat mai mult de realitate.