Stiri pe aceeasi tema

- Trei jucatori ai Astrei Giurgiu sunt acuzați ca ar fi apelat la o terapie interzisa, totul întâmplându-se la o clinica din București. Este vorba despre fotbaliștii Alexandru Ionița, Kehinde Fatai și Takayuki Seto. Conform gsp.ro, Ionița a recunoscut la ANAD (pe 14 ianuarie,…

- Dani Coman, 41 de ani, președintele Astrei, a rabufnit la adresa lui Alexandru Ionița (26 de ani), dupa ce extrema a recunoscut la ANAD ca s-a dopat. CONTEXT: Astra trebuie exclusa din Liga 1! GSP a aflat ca la ultimul termen al comisiei ce ancheteaza cazurile lui Alexandru Ionița, Kehinde Fatai și…

- Scandalul de dopaj de la Astra se poate incheia cu excluderea giurgiuvenilor din Liga 1, dupa ce Alexandru Ionița a recunoscut ca s-a dopat. In caz contrar, Romania risca sancțiuni drastice din partea FIFA și UEFA. ...

- Astra trebuie exclusa din Liga 1! GSP a aflat ca la ultimul termen al comisiei ce ancheteaza cazurile lui Alexandru Ionița, Kehinde Fatai și Takayuki Seto, acuzați ca ar fi apelat la o terapie interzisa, primul dintre ei a povestit cu lux de amanunte toata procedura efectuata. Dani Coman l-a sunat pe…

- Mijlocașul Constantin Budescu (31 de ani) are șanse mari sa continue la Astra și din vara, cand ii va expira contractul. Dorit de Gigi Becali la FCSB, Budescu pare ca și-a dat acordul pentru un nou contract cu formația din Giurgiu, iar patronul Ioan Niculae a dat detalii de la negocierile cu vedeta…

- Cristian Balaj, 49 de ani, președintele ANAD (Agenția Naționala Anti-Doping), anunța ca Alexandru Ionița (26 de ani, extrema dreapta), Kehinde Fatai (30, atacant) și Takayuki Seto (34, mijlocaș central) raman in continuare suspendați, in contextul scandalului de dopaj. GSP a publicat in septembrie 2020…

- Cazul crimei macabre de la Ghimpați, județul Giurgiu, capata noi proporții, dupa ce noi detalii au ieșit la iveala despre Sabina, tanara ucisa și arsa pe marginea unui drum național. Acum, dupa ce identitatea ei a fost aflata, copilul de opt ani pe care il avea a fost ridicat de catre Protecția Copilului…

- Aflata pe ultimul loc in Liga 1, cu 4 puncte in 8 meciuri, Astra se intarește in lupta pentru a scapa de zona retrogradabila. Formația din Giurgiu a ajuns la un acord cu atacantul israelianShlomi Azulay(31 de ani). Acesta vine din postura de jucator liber de contract și a semnat o ințelegere valabila…