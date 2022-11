Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana acționeaza permanent, la nivel național, pentru cresterea gradului de siguranta in scoli, inclusiv pentru reducerea violenței fizice și psihologice (bullying), cu implicarea celorlalte instituții ale statului, cu competențe in domeniu. Prioritatea Poliției Romane in domeniul prevenirii…

- Poliția Romana a intocmit un raport referitor la abuzurile petrecute in școli și in apropierea lor. Peste 230 de elevi au fost abuzați fizic la nivel național, iar in raport sunt trecute și date referitoare la furtul din școli. Pana in luna septembrie 2022, de la inceputul anului școlar 2022- 2023,…

- Decizia de a elimina bursele sociale pentru elevii din mediul rural care merg la liceu in alta localitate este pe cat de „surprinzatoare pe atat de nedreapta”, afirma Avocatul Poporului. Mai mult, ea a nu fost anunțata public de Ministerul Educației, astfel cum avea obligația legala. Prin Ordinul ministrului…

- Scoala din mediul rural e la fel de importanta ca scoala din mediul urban, iar oamenii politici au obligatia de a asigura copiilor din scolile din Romania ce este mai bun, a afirmat presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu.

- Numarul unitaților de invatamant din județul Iași se va reduce cu doua in acest an scolar. Motivul este lipsa elevilor. Cladirile in care au functionat cele doua institutii din mediul rural vor intra in conservare. Sefa Inspectoratului Școlar Județean Iași, Luciana ANTOCI, a declarat ca va fi efectuata…

- 120 de unitați de invațamant din județul Bistrița-Naaaud nu au paza și protecție pentru elevi și unitate. Intr-un an au fost raportate 62 de incidente in școli. Șeful ISJ BN, Cristian Nicula, a prezentat un raport in legatura cu gradul de protecție al copiilor di n școli sau gradinițe, in cadrul ședinței…

- World Vision Romania arata ca a realizat o radiografie a invatamantului din mediul rural romanesc si din comunitatile vulnerabile, la inceput de an scolar, iar din aceasta reiese ca 65% dintre cadrele didactice consultate au atras atentia asupra nevoii de investitii in laboratoarele de informatica…

- Un numar de 30 de unitati de invatamant, dintre care 14 din mediul urban si 16 din mediul rural, nu au aviz sanitar de functionare, iar alte 13 unitati, dintre acestea noua in urban si patru in rural, au aviz sanitar partial de functionare pentru o parte dintre corpurile de cladire detinute, informeaza,…