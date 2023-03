Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii au ajuns la concluzia ca, in general, cartofii pot sa aiba mai multe beneficii, daca sunt pregatiți cum trebuie. Integrarea acestei legume in alimentație nu inseamna ca poate favoriza apariția problemelor de sanatate.

- Despre spanac, specialiștii spun ca este bogat in vitamine, minerale și substanțe nutritive esențiale, are un conținut scazut de calorii și poate fi folosit in multe tipuri diferite de diete. Ce se intampla in corpul tau cand mananci spanac. Beneficiile pe care aceasta planta le are pentru sanatate.

- Ghimbirul este o radacinoasa ce a caștigat popularitate in intreaga lume. Cultivata inițial in Asia, a devenit, de-a lungul anilor, un ingredient comun in bucatariile gospodinelor. Puțini cunosc valoarea medicinala a condimentului, insa. Afla in randurile de mai jos ce se intampla in corpul tau daca…

- Bananele fac parte din categoria de fructe cele mai consumate, iar, cu ajutorul lor poți face o mulțime de preparate. Acestea sunt hranitoare și pline de beneficii pentru organism datorita vitaminelor și mineralelor pe care le conțin.

- Vitamina D este un nutrient necesar pentru organism, care se poate lua din expunerea la soare și din anumite alimente. Insa atunci cand ea se regasește in cantitați mici in corp, se pot lua suplimente de Vitamina D. Ce se intampla daca le iei in exces

- O veche filozofie indiana spune ca “Ești ceea ce mananci”. In prezent, exista o gama variata de produse pe rafturile marilor magazine și nu numai, insa nu toate ne fac bine. Alimentul pe care e bine sa-l consumi zilnic. Ce se intampla in corpul tau cand il mananci și cum iți influențeaza starea de sanatate.

- Laptele fiert in ceaunul de mamaliga este un deliciu culinar irezistibil. Cine a copilarit la țara știe ce vorbesc. Era o adevarata incantare momentul cand ne chema bunica la masa, știind ca vom servi acest preparat gustos. Dincolo de faptul ca ne potolește foamea, combinația gastronomica are efecte…

- Ți se pare ca un simplu ou fiert nu are cum sa faca o diferența prea mare in meniul tau? Daca vei include aceasta opțiune in cadrul unei mese sau gustari in fiecare zi vei constata ca slabești mai ușor, vei avea o privire odihnita și te vei putea concentra in momentele dificile. Daca te preocupa capitolul…