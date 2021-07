Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au facut joi dimineața percheziții acasa la Brigitte și soțul ei, Florin Pastrama. Cei doi sunt acuzați ca ar fi pus in vanzare maști de protecție contrafacute sub branduri de lux precum Gucci, Louis Vuitton și Fendi. Potrivit unui comunicat al Poliției, in dosar sunt facute cercetari pentru…

- Politistii din Bucursti au confiscat bijuterii nemarcate in valoare de 800.000 de euro, in urma unor controale facute la zece puncte de lucru ale unor societati comerciale, noteaza news.ro. ”Politia Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, in urma mai multor controale…

- Polițiștii aradeni de la Poliția Animalelor au salvat zeci de caini și 9 pisici dintr-un adevarat ghetou in care erau ținuți. Animalele se aflau intr-o curte din municipiul Arad. „In seara zilei de 25 iunie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați in mod direct despre faptul…

- Polițiștii din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) au efectuat, in aceasta dimineața, percheziții la sediul Colterm, societatea de termoficare din Timișoara care se confrunta cu grave probleme financiare de mai mulți ani. Conform primelor informații, sunt verificari intr-un…

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Timis au mers la sediul Colterm, compania de termoficare din Timioara, pentru a solicita mai multe documente, ei facand cercetari, sub coordonarea unul procuror, intr-un dosar de delapidare si…

- Doua sunt principalele ipoteze vehiculate in cazul morții violente a lui Ioan Crișan, omul de afaceri aradean mort marți dimineața, dupa ce mașina pe care o conducea a explodat in parcarea unui supermarket Profi. O prima ipoteza este legata de un TIR cu țigari de contrabanda confiscat luni, la inceputul…

- Cadavrele a 27 de caini, printre care 19 pui, au fost aruncate la marginea unei rape, in județul Hunedoara. Polițiștii au deschis dosar penal pentru uciderea cu intenție a animalelor. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat cu privire la faptul…

- O nunta la care participau aproximativ 350 de persoane a fost intrerupta, sambata noaptea, de polițiștii din Maramureș. In același județ, in octombrie anul trecut, s-a organizat un eveniment similar, deși legea nu permitea iar mireasa era bolnava cu noul tip de coronavirus. Conform unui comunicat…