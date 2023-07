Ce se întâmplă dacă tastezi ##002# pe telefonul tău. Codul de care nu aveai habar Te-ai intrebat vreodata daca telefonul tau a fost piratat sau daca este urmarit? Cu siguranța, au existat cazuri in care ai crezut acest lucru. Dar, dezvoltatorii terminalelor au inclus și cateva soluții. Așa ca, iți spunem ce se intampla daca tastezi ##002# pe telefonul tau. Cum sa aflii cine iți urmarește telefonul mobil In zilele […] The post Ce se intampla daca tastezi ##002# pe telefonul tau. Codul de care nu aveai habar appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

