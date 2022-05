Ce se întâmplă dacă mănânci chimen. Secretul pentru o siluetă de invidiat Se apropie vara și cu siguranța vrei sa ai un trup de invidiat, așa ca noi iți prezentam cele mai utile trucuri pentru a scapa de kilogramele in plus. Chimenul este bogat in fier și conține uleiuri volatile, glucide, substanțe albuminoide și mucilagii. Daca vrei sa slabești de trei ori mai mult, dieta zilnica cu 4-5 grame de chimen ajuta la un trup de invidiat. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

