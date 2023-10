Trupele ucrainene ar putea ramane in curand fara muniții și echipamente daca aleșii lui Trump, care se arunca in spatele negocierilor bugetare, vor reuși sa taie finanțarea americana pentru Kiev. De la inceputul conflictului, in februarie 2022, Statele Unite au promis Ucrainei un ajutor militar de peste 43 de miliarde de dolari, mai mult de […] The post Ce se intampla daca americanii taie ajutorul pentru Ucraina. Europa nu poate astupa golul first appeared on Ziarul National .