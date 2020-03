Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca valabilitatea rovinietei nu se prelungește automat in perioada starii de urgența, ca in cazul unor documente eliberate de autoritațile...

- Valabilitatea rovinietei nu se prelungește automat in perioada starii de urgența. “Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public și intrebarile primite in aceasta perioada cu privire la menținerea valabilitații rovinietelor care expira in perioada starii de urgența, CNAIR informeaza utilizatorii…

- Valabilitatea rovinietei nu se prelungeste automat in perioada starii de urgenta, atrage atentia Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public și intrebarile primite in aceasta perioada cu privire la menținerea valabilitații…

- Valabilitatea rovinietei nu se prelungeste automat in perioada starii de urgenta Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public si intrebarile primite in aceasta perioada cu privire la mentinerea valabilitatii rovinietelor care expira in perioada starii de urgenta, CNAIR informeaza utilizatorii…

- In contextul social actual privind prioritatea limitarii raspandirii coronavirusului, Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor a anuntat ca se prelungeste valabilitatea documentelor pe peioada starii de urgenta.

- Termenul de valabilitate al certificatelor de atestare fiscala care expira pe perioada starii de urgenta, se mentine pe toata aceasta perioada, conform prevederilor articolului 14, Capitolul II, anexa I din Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195 16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere trebuie sa se ocupe de infrastructura rutiera din Romania si, din pacate, nu au inteles toti angajatii acest lucru, iar in perioada urmatoare, impreuna cu Consiliul de Administratie, voi lua o decizie, astfel incat compania sa devina eficienta…

- Magistratii Judecatoriei Constanta au dispus sesizarea Curtii Constitutionale intr un dosar in care un sofer constantean incadrat in grad de handicap accentuat permanent a cerut sa fie scutit definitiv de la plata rovinietei, precum si de la plata taxei de trecere a podului de peste Dunare, la Fetesti.Barbatul…