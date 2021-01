Potrivit datelor publicate recent de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM),pe anul 2020, producția totala de autovehicule la uzina Ford din Craiova, a fost de 179.008 unitați. In statisticile ACAROM sunt totalizate atat volumele mini SUV-ului Ford EcoSport, cat și volumele mașinii mild-hybrid Ford Puma. ACAROM a mai dat publicitații și datele pe decembrie. Astfel, Ford a produs in decembrie 14.604 vehicule.Potrivit informațiilor de la compania producatoare din Craiova, cel mai mare volum al producției de vehicule realizate in 2020 la Craiova au fost din gama Puma. Mașina…