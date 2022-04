Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul Ploiesti și FC Hermannstadt, echipele aflate pe primele doua poziții in clasamentul play-off-ului Ligii a II-a, au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat in etapa a treia, pe stadionul „Ilie Oana”.

- Anul trecut, in toamna, la Ploiești, pe arena Ilie Oana, s-a reinnodat șirul derbiurilor dintre o echipa numita FC Petrolul și o alta cu denumirea de Steaua. In fapt, cea din urma și-a caștigat abia in instanța dreptul legal de a fi urmașa fostei echipe ce-a purtat același nume, cealalta devenind FCSB.…

- FC Petrolul Ploiești a prefațat derbiul de sambata, 19 martie 2022, de pe arena Ilie Oana, de la ora 17.30, in compania Universitații Cluj, anunțand un parteneriat de seama, mai precis cel cu prima firma de betting și gambling ajunsa, intaia oara, din Serbia in Romania. Este vorba despre „Mozzart Bet”,…

- In majoritatea cazurilor, atunci cand o echipa conduce, chiar detașat, ierarhia unui campionat, asta se datoreaza valorii generale a lotului sau, rare fiind situațiile in care liderul este devansat din acest punct de vedere. Adica, așa cum se intampla in prezent cu șefa de pluton a Ligii a II-a, FC…

- Primul meci din play-off este așteptat cu interes in fotbalul romanesc, faptul ca multe meciuri din eșalonul secund sunt mai atractive decat multe partide din Liga 1 vazandu-se și in programarea televizarilor! Echipa FC Petrolul Ploiești va fi protagonista derbiului primei etape, jocul cu U. Cluj, care…

- Ultima etapa a sezonului regular din Liga 2 debuteaza astazi, de la ora 19:30, cu partida dintre Petrolul Ploiești și Unirea Constanța. Toate meciurile pot fi urmarite liveSCORE pe GSP.ro. Petrolul, U Cluj, Hermannstadt și CSA Steaua sunt deja calificate in play-off-ul din Liga 2Pentru ultimele doua…

- Etapa a 18-a a, penultima din sezonul regular, a Ligii a 2-a, incepe vineri, 4 martie, și se incheie marți, 8 martie. Programul etapei a 18-a din Liga 2: vineri, 4 martie 2022, ora 17:30Steaua București – Politehnica Iasi – DigiSport, TelekomSport și LookSport sambata, 5 martie 2022, ora 11:00Dunarea…

- Luni, 10 ianuarie 2022, de la ora 18.00, in nocturna – pacat ca pe ploaie și frig, așa cum suna previziunile meteo, dar suporterii adevarați urca in arena Ilie Oana indiferent de vreme -, Nicolae Constantin, șeful staff-ului executiv al FC Petrolul Ploiești, ii va readuce pe Valentin Țicu (foto, alaturi…