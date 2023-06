Stiri pe aceeasi tema

- Mercenari rusi puternic inarmati condusi de Evgheni Prigojin, fost aliat al presedintelui Vladimir Putin si fondator al armatei Wagner, au inaintat simbata pe cea mai mare parte a drumului catre Moscova dupa ce au capturat orasul Rostov, dar apoi si-au oprit avansul, reducand o provocare majora. Mercenarii…

- Consilierul prezidențial al Statelor Unite, Jake Sullivan, urmeaza sa se intalneasca cu reprezentanți ai țarilor BRICS (prescurtarea de la Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud), care nu au condamnat razboiul Rusiei impotriva Ucrainei. Intalnirea de la Copenhaga va avea loc dupa vizita premierului…

- Guvernatorul regiunii Lipețk – situata intre orașul Voronej și capitala Moscova – le-a cerut locuitorilor sa evite sa iasa din case și sa renunțe la calatorii, fie cu vehicule private, fie cu mijloacele de transport in comun. „Situația este sub control, dar necesita ințelegere din partea fiecarui locuitor…

- Armata rusa desfasoara sambata operatiuni de „lupta” in regiunea Voronej, frontaliera cu Ucraina si situata la circa 500 km sud de Moscova, au anuntat autoritatile locale. Și asta in plina revolta armata a grupului de mercenari Wagner. „In cadrul operatiunii antiteroriste pe teritoriul regiunii Voronej,…

- Evgheni Prigojin sustine ca a "intrat in Rostov", un oras din sudul Rusiei, nu departe de granita cu Ucraina, si ca nu a deschis focul asupra recrutilor din contingentul desfasurat pentru a-i bloca drumul.

- Crizele genereaza primejdii, dar nasc si oportunitati, caci niciodata o realitate nu are o singura fateta. Razboiul de la granitele noastre ne-a adus greutati si ne-a facut sa realizam cat de fragila poate fi pacea intr-o lume pe care o credeam, cel putin pe continentul european, asezata pe un drum…

- Subsecretara Trezoreriei SUA, Jay Shambaugh, l-a intalnit, vineri, pe noul ambasador al Chinei in Statele Unite, Xie Feng, informeaza Rador.Aceștia au purtat discutii menite sa mentina comunicarea deschisa intre cele mai mari doua economii are lumii, a comunicat Trezoreria. CITESTE SI Tragedie…

- Declaratiile facute in Occident despre o posibila incepere a negocierilor intre Federatia Rusa si Ucraina abia dupa contraofensiva Kievului sunt “schizofrenie”. Acest lucru a fost afirmat marti de ministrul rus de externe Serghei Lavrov intr-o conferinta de presa, in urma vizitei efectuate la New York…