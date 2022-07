Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (64 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, și-a continuat discursul inceput la finalul meciului dintre Sabartalo și FCSB, incheiat cu victoria georgienilor, scor 1-0. Latifundiarul nu iși explica cum de echipa sa a jucat atat de slab și iși critica din nou vedetele din atac. ...

- Duminica, 10 iulie, Gigi Becali a participat la un protest fata de comunitatea LGBTQ, organizat de Fratia Ortodoxa. Latifundiarul din Pipera a fost surprins, alaturi de alti 100 de preoți și participanti, a stropit cu agheasma si s-a rugat. Ce s-a intamplat, de fapt. Gigi Becali, gest incredibil dupa…

- S-a aflat cați bani costa o noapte de cazare la hotelul lui Gigi Becali din Venus. Latifundiarul din Pipera și-a inaugurat zilele acestea hotelul din stațiunea Venus, pe care l-a cumparat in urma unei licitații. Hotelul fusese deținut de Interagro, grupul patronat de omul de afaceri Ioan Niculae, finanțatorul…

- Theodora Becali Mincu, fiica cea mare a omului de afaceri George Becali, si sotul sau, Mihai Theodor Mincu, au redeschis fostul hotel Inter din statiunea Venus sub denumirea Becali Hotels, scrie profit.ro. Hotelul, construit in 1971, are 5 etaje, 92 de camere, o suprafata construita de 2.670 metri patrati…

- Cei doi soti au primit hotelul de la George Becali, care l-a cumparat anul trecut de la Interagro, grupul omului de afaceri Ioan Niculae. „Fostul hotel Inter se va deschide in iunie sub denumirea Becali Hotels si va fi catalogat la 5 stele. Am facut putine modificari la exterior, la plaja, la sezlonguri.…

- Gigi Becali, patronul FCSB, și-a inaugurat in aceasta luna hotelul din stațiunea Venus, pe care l-a cumparat la licitație. Fusese deținut de Interagro, grupul patronat de Ioan Niculae, finanțatorul Astrei. Latifundiarul din Pipera a platit suma de 6,8 milioane de euro, in noiembrie 2021. Hotelul cumparat…

- Latifundiarul din Pipera a profitat de aceasta dimineața pentru a merge la biserica. Dar nu la oricare, ci la Manastirea Pantocrator din Teleorman. Afla in cele ce urmeaza de ce a ales sa faca acest lucru, Gigi Becali, la manastirea Pantocrator din Teleorman Patronul FCSB și-a inceput ziua bine. Acesta…

- Veste incredibila pentru Gigi Becali. Patronul FCSB va deschide in stațiunea Venus Becali Hotels, iar inaugurarea va fi una de zile mari. Theorora Becali, fiica cea mare a latifundiarului din Pipera se va ocupa de afacerea de pe litoral. Cand se deschide hotelul. Gigi Becali deschide hotel de lux in…