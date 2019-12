Ce se întâmplă când părăsești Armata Republicii Populare Chineze / Povestea unui tânăr student La cât de mare este Armata Republicii Populare Chineze, numarând aproximativ 2 milioane de oameni, te-ai putea gândi ca daca un recrut vrea sa renunțe la serviciul militar, pentru ca nu poate suporta rigorile armatei, nu ar trebui atraga foarte multa atenție la nivel național. Dar nu acesta a fost cazul unui student, care se confrunta acum cu mai multe sancțiuni, scrie CNN.

Tânarul Zhang Moukang nu are voie sa calatoreasca în afara țarii timp de doi ani, nu are voie sa calatoreasca în China cu avionul, trenul sau autobuzul, nu are voie sa cumpere proprietați… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

