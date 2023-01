Ce schimbări vor fi în oferta educaţională a liceelor din Dolj Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a aprobat planul de scolarizare al unitatilor de invatamant din Dolj pentru anul urmator. Cele mai multe discutii sunt in fiecare an in jurul claselor de a IX-a.Potrivit inspectorului scolar general, nu au fost acordate clase in plus, pentru ca numarul de elevi de clasa a VIII-a este aproape la fel ca si cel de anul trecut. Ca si modificare, a fost luata o clasa de la un colegiu si distribuita catre invatamantul tehnologic. Totodata, a crescut si numarul de clase la invatamantul profesional. Planul de scolarizare pentru judetul Dolj a fost aprobat. Acest plan… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unitatile scolare pot suspenda cursurile si in aceasta perioada de stare de alerta din cauza gripei. Recomandarea de suspendare a cursurilor fata in fata va fi facuta de DSP Dolj in urma unei anchete epidemiologice, spun reprezentantii ISJ Dolj. Inspectorul scolar general, Daniel Ion, a precizat ca…

- * Un nivel mai mare decat cel actual dateaza din 2010! Banca Nationala a Romaniei a majorat anul acesta dobanda cheie la fiecare sedinta a Consiliului de Administratie, rata dobanzii de politica monetara urcand astfel de la 2%, in ianuarie, la 6,75%, in noiembrie, potrivit Agerpres. Un nivel mai mare…

- Inspectoratul Școlar Județean Dolj organizeaza, in perioada 06 – 08 februarie 2023, simularea județeana a examenului de Evaluare Naționala pentru elevii de clasa a VIII-a și a examenului național de Bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a si a XIII-a seral/frecventa redusa. Potrivit inspectorilor…

- Consiliul Consultativ al Serviciului Fiscal de Stat s-a intrunit in ședința la data de 15 decembrie 2022. La eveniment au participat reprezentanții Asociației Investitorilor Straini, Camerei de Comerț Americana, Alianței Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova și Congresului Autoritaților Locale…

- Ajuns la a treia ediție, proiectul educațional ABCdar Verde, derulat de Junior Achievement Romania in parteneriat cu Holcim Romania, aduce la clasa, in localitați rurale și mic-urbane, activitați de responsabilizare fața de mediu și consumul de resurse. Peste 600 de elevi de gimnaziu beneficiaza de…

- eMAG a inceput vineri, 11 noiembrie, campania de reduceri de Black Friday 2022. Categoria televizoarelor este pe locul al doilea in topul celor mai cumparate produse de romani de pe site-ul eMAG cu ocazia acestui adevarat festival al cumaraturilor. Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de marti, a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75% pe an, de la 6,25% pe an, incepand cu data de 9 noiembrie 2022. „Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit…

- Cadrele didactice care detin si titlul de doctor pot sa solicite la Inspectoratul Scolar Judetean Dolj echivalarea cu gradul I. Procedura de anul acesta are noutati. Dosarele candidatilor care solicita echivalarea sunt trimise la universitati care trimit la Ministerul Educatiei propunerile de comisii…