Ce salariu încasează lunar un șofer la ministerul Educației Un șofer la Ministerul Educație caștiga lunar cat un profesor cu 25 de ani vechime, avand și spor de condiții vatamatoare. Mai exact, șoferul de pe grila Ministerului Educației caștiga 5.500 de lei pe luna, salariu acestuia fiind format dintr-o indemnizație lunara de 5.090 de lei, la care se adauga un spor de condiții vatamatoare de 410 de lei, in total. Pentru postul de șofer sunt necesare studii medii, adica liceul, arata Edupedu. Un salariu asemanator caștiga și un profesor cu studii superioare și gradul I didactic, cu o vechime de peste 25 de ani. In martie 2023, profesorii au ajuns la maximul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

