Magazinele Ikea ofera o varietate de produse dar și de mancaruri clienților. In Romania exista doar doua astfel de magazine, ambele fiind in Capitala. De curand au inceput insa și lucrarile pentru un nou Ikea care ar urma sa fie amplasat in vestul țarii. Prețurile de la Ikea sunt in general accesibile pentru cumparatori, iar multa lume se intreaba la ce salariu poate ajunge un lucrator comercial la Ikea in orașul București. Ce salariu are un lucrator comercial la Ikea in orașul București Potrivit undelucram.ro , un lucrator comercial cu un program de lucru full-time și cu experiența in domeniu…