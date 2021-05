Stiri pe aceeasi tema

- O noua tranșa de vaccin de la Pfizer/BioNTech ajunge azi in țara Foto: facebook.com/ROVaccinare. RADOR - O noua tranșa de vaccin de la Pfizer/BioNTech de aproape 700.000 de doze soseste astazi în România. Serul va fi livrat pe cale aeriana și va ajunge pe aeroporturile…

- Oferta publica inițiala de 1,3 miliarde de dolari pe piața bursiera a producatorului de software de automatizare UiPath Inc. a avut o recompensa neobișnuit de bogata pentru unul dintre primii susținatori ai companiei inființate in Romania, scrie Bloomberg. Compania americana Accel, care a ajutat in…

- In vederea demonstrarii valorii fisierului, hakerul care l-a postat cere doi dolari in schimbul unui esantion care contine datele a doua milioane de utilizatori LinkedIn. In fisier se afla numele, adresa de e-mail, numarul de telefon, angajatorii actuali si trecuti, posturile ocupate si conturile pe…

- Cele mai multe decese asociate COVID-19 din ultima saptamana s-au inregistrat in Constanța, Timiș, București, Cluj și Prahova. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP), in saptamana 29 martie - 4 aprilie, 39.1% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Cluj, Ilfov, Timiș…

- Cu tramvaiele au circulat 416,854 milioane de calatori (fața de 468,722 milioane in 2019), iar cu autobuze si microbuze 775,57 milioane de pasageri (fața de 962,337 milioane in 2019), potrivit datelor INS.Cea mai severa scadere a numarului de pasageri s-a inregistrat anul trecut la metroul bucureștean,…

- Saptamana trecuta au fost facute cele mai multe teste pentru COVID de la inceputul pandemiei. Rata de pozitivare a ajuns la circa 15%, potrivit raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Aproximativ 20% din toate infectarile depistate saptamana trecuta la nivel național…

- ”S-au mai facut lucrari ample pe zona de sine, dar, din pacate, pe un singur Coridor, pe Coridorul 4 care traverseaza Romania de la Est la Vest, dar Romania este mult mai mult de atat. Bucuresti - Craiova este praf in momentul de fata. Se fac trei ore si jumatate, se faceau doua ore in 1989 si multe…

- Zonele cu cele mai multe cazuri nou confirmate de infectie cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt Bucuresti - 322, judetele Timis - 244, Brasov - 133, Cluj - 106, Alba 102 si Maramures - 98, potrivit datelor transmise, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Cele mai putine…