- Poliția Animalelor este o structura infiiințața de fostul ministru de interne Marcel Vela, iar angajații lupta pentru a prinde un post. Ce salarii au polițiștii care lucreaza pentru Poliția Animalelor București? Odata cu Poliția Animalelor, toate personaele care maltrateaza animalele vor fi pedepsite,…

- Persoanelor transferate intr-o funcție similara sau avansata, urmare a reorganizarii administrației publice centrale de specialitate și transferarii a unor domenii de activitate sau funcții de la o unitate bugetara catre alta, li se va garanta diferența de salariu, in cazul in care acesta va fi mai…

- Cahul, Anenii Noi și Orhei sint primele trei raioane din Republica Moldova cu cele mai mari salarii achitate angajaților, transmite Noi.md cu referire la agora.md. Asta daca excludem din calcul municipiile Chișinau și Balți, care pe linga faptul ca dețin intiietatea la acest capitol, diferența dintre…

- Seful CJ spune ca Parcul de la Letcani va fi dat in folosinta anul acesta. Timp de zece ani, „Iasi Industrial Park" a functionat doar pe hartie, platind insa salarii. Acesta ar fi primul parc al autoritatilor judetene, in conditiile in care Miroslava are deja doua parcuri functionale. Primul parc…

- Premierul desemnat, Natalia Gavrilița, a declarat ca una dintre prioritațile Guvernului sau va fi ca „toți corupții și hoții” sa fie „destituiți din funcțiile publice”. Intr-un interviu acordat Europei Libere marți, 3 august, dupa ce a prezentat lista viitorului sau Guvern, Natalia Gavrilița…

- Salarii de zeci de mii de lei sunt puse la bataie de mai multe companii din tara. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a publicat topul lunar al celor mai bine platite locuri de munca vacante din Moldova.

- Consiliul Judetean Dambovita informeaza participantii la traficul rutier ca, in perioada 12 16 iulie 2021, va efectua, prin societatile comerciale de profil, urmatoarele activitati la infrastructura rutiera: Siguranta circulatiei semnalizare rutiera- montaj indicatoare rutiere si elemente pentru siguranta…

- Viorica Dancila n-a luat locul niciunul specialist de la Banca Naționala, reiese din declarațiile guvernatorului BNR Mugur Isarescu. El a precizat, totodata, ca domeniul în care dânsa lucreaza, anume economia verde, este un domeniu relativ nou și pentru dânsa și pentru oricine. De…