- Lili Sandu și partenerul ei au mare grija de relația lor, astfel ca știu cat de important este timpul petrecut in doi. Ei bine, dupa ce s-au asigurat ca și-au lasat copilul pe maini bune, cei doi au ales sa se bucure de o vacanța de vis in Grecia. Iata cum au reacționat cand au ajuns la destinație,…

- Inotatorul roman David Popovici in varsta de 17 ani a cucerit luni aurul la 200 m liber. Tanarul a fost mai rapid decat americanul Caeleb Dressel, 47 sec 95/100,si decat sarbul Andrej Barna, 48 sec 15/100.

- Sorinel Copilul de Aur a apelat la un gest impresionant pentru un baiețel la unul dintre concertele sale. Toți invitații au ramas surprinși de fapta buna a cantarețului. Iata cum a fost filmat acesta.

- In ediția de marți de la „Pretul cel bun”, din 31 mai 2022, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu, prezentatorii de la Prețul cel bun, emisiunea fenomen de la Antena 1, au facut cunoștința cu Alex, un artist, care pare ca și-a tatuat poveste vieții pe corp. Acesta a uimit cu apariția sa și a povestit cum…

- Am fost un cetațean cuminte, n-am fost rebel, n-am protestat, n-am purtat plete, nici barba, ca sa ma salte sectoristul, am ascultat cum am putut Europa Libera, am spus bancuri politice cu prietenii, nu multe, dar cu fereala… Ce-i cu e-mail-ul asta? De unde a venit? (De la o vreme, te sperie orice știre…

- Litoralul romanesc se pregatește și in acest an sa-și primeasca clienții in sezonul estival. Plaja din Mamaia este inca neamenajata, in proporție de 80%. Cu toate astea, operatorii de pe litoral sunt optimiști in ceea ce privesc viitoarele profituri. Informațiile de ultima ora arata ca plajele romanești…

- Liviu Varciu face ce face și starnește amuzamentul tuturor! Nu, de data aceasta nu este vorba de glumele pe care obișnuiește sa le faca cu familia sau prietenii sai, ci chiar de un banc care i-a facut sa rada serios pe cei care-l urmaresc și indragesc pe rețelele de socializare. Nu te-ai fi așteptat…

- Anda Calin, iubita lui Liviu Varciu, a fost surprinsa de catre paparazii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, la o spalatorie din Capitala, mancand un sandwich pe bordura. Aceasta a petrecut destul de mult timp in incinta spalatoriei, fapt care dus la starea de foame a acesteia.