- "Chef ca-n Teleorman" e seara speciala care aduce la TIFF 17 primele imagini din cel mai asteptat film românesc al anului, "Morometii 2". Exclusivitatea imaginilor este completata de prezenta lui Horatiu Malaele, cel care, dupa 30 de ani, reia pe marele ecran rolul lui Ilie…

- Autoritatile din Teleorman a decis, luni, 2 aprilie, intr-o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, sa deverseaza controlat o cantitate de apa din lacul Suhaia care va inunda circa 500 de metri de teren agricol pentru a preveni inundarea altor aproximativ 2.000 de hectare daca digul…

- 107 decese din cauza gripei. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anunțat ca doua femei și un barbat și-au pierdut viața din cauza virusului gripal, in ultimele 24 de ore, bilanțul ajungand la 107 decese. O femeie, in varsta de 68 de ani, din județul Bihor,…

- Augustin Viziru și Doinița Oancea s-au cunoscut in urma cu zece ani pe platourile de filmare, au devenit foarte buni prieteni, iar, de aproximativ trei ani, se tot spune ca traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Ei bine, se pare ca bruneta a devenit istorie pentru actor, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR 1…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența in ianuarie. Medicii au decis sa o opereze dupa ultimile analize i s-a gasit o tumora la rinichi. Marina Almașan a dezvaluit faptul ca situația de sanatate a Mirabelei Dauer s-a agravat in urma unei diete stricte pe care artista ar fi ținut-o de 6 luni de…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns.