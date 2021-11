Ce să faci ca să îți crească rapid unghiile: Nu o să mai ai nevoie niciodată de unghii false. Atenţie la unghia încarnată! Manichiura este un aspect foarte important pentru multe femei, iar cel mai mult se cauta unghiile lungi. Putina lume are insa rabdare sa astepte o crestere naturala, asa ca de cele mai multe ori se apeleaza la unghii false, care pe termen lung nu sunt deloc sanatoase. Exista insa o solutie simpla si eficienta, cu ajutorul careia poti realiza ceea ce nu credeai ca e posibil: sa iti cresti unghiile natural intr-un mod rapid. Tot ce trebuie sa faci este ca, intr-un bol, sa pregatesti o solutie bazata suc de portocale si usturoi. In alt bol pune 3 linguri de ulei de masline. Inmoaie unghiile in primul… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

