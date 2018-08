Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia SUA elaboreaza o ordonanta executiva prin care presedintele Donald Trump va putea impune sanctiuni strainilor care efectueaza ingerinte in procesul electoral american, un demers care intervine pe fondul criticilor privind toleranta fata de actiunile Rusiei, relateaza Washington Post.Casa…

- Comitetul de Informații al Senatului SUA l-a convocat pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, sa depuna marturie in cadrul investigatiei senatoriale privind amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale din Statele Unite in 2016, anunta WikiLeaks. „Comitetul de Informații al Senatului SUA il cheama pe…

- ,,Departamentul pentru Informații SUA ramane ingrijorat in legatura cu siguranța alegerilor. Rusia inca incearca sa interfereze cu alegerile din America”, a declarat miercuri Dan Coats, directorul Departamentului Național de Informație, citat de Reuters.

- Comitetul pentru servicii secrete al Senatului american a comunicat ca au fost descoperite noi dovezi care confirma ca Rusia a fost implicata in alegerile prezidentiale din 2016 pentru a-l ajuta pe Donald Trump, scrie The Guardian, conform news.ro.Comitetul, dominat de republicani, a afirmat…

- Fostul primar al New York-ului Rudy Giuliani, avocat al presedintelui american Donald Trump, si-a reluat duminica atacurile la adresa anchetei desfasurate de procurorul special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile din SUA, el calificand aceasta investigatie drept 'ilegitima', transmite…