- Un barbat din Anglia, funcționar public, a fost la un pas de moarte dupa ce a baut cinci litri de apa pe zi, fiind convins ca va scapa de COVID, scrie Daily Mail. Luke Williamson, in varsta de 34 de ani, din Patchway, Bristol, a eliminat aproape tot sodiul din corpul sau, acumuland prea multe lichide…

- A aparut o noua lucrare revendicata de Banksy in Bristol, Anglia. Are tematica de pandemie și anume: reprezinta o batrana care stranuta. Lucrarea se numește „Aachoo”, tradus in limba romana inseamna ”hapciu” și a aparut peste noapte pe peretele unei case care se afla pe cel mai abrupt drum din oraș.…

- Un barbat din Coreea de Nord a platit cu viața, dupa ce a incalcat restrcițiile anti-COVID impuse de regimul condus de Kim Jong-un, informeaza Daily Mail.Pe 28 noiembrie, un contrabandist in varsta de aproximativ 50 de ani a fost impușcat mortal pentru ca a adus in mod clandestin marfuri din China,…

- Patru oameni au murit in urma unei explozii produse joi in Anglia, in apropiere de Bristol. Este vorba despre trei muncitori ai companiei Wessex Water si un contractant. Acestia se aflau pe partea superioara a unui rezervor metalic, care a explodat.

- Supermarketurile din Anglia au inceput din nou sa iși raționeze produsele de baza, dupa ce ”hoarde” de cumparatori panicați au luat cu asalt magazinele alimentare și nu numai, inainte de intrarea incepand de joi, 5 noiembrie, in carantina. La intrarea in magazine s-au format cozi imense, noteaza Daily…

- Un adolescent roman traiește pe strazi, in Anglia, dupa ce parinții l-au dat afara din casa, la Iași, atunci cand au aflat ca e gay, scrie I News, cotidian care apare la Londra, editat de Daily Mail. Ionuț a ramas fara job in timpul pandemiei, dar spune ca nu ia in calcul varianta de a se intoarce acasa.Un…