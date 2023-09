Povestea incarcata de suspans din primul episod „Groapa” i-a ținut pe telespectatori in fața televizoarelor. Ce s-a intamplat in episodul de sambata, 16 septembrie.Dragoste, tradare, afaceri de familie, intrigi, dorința de a avea mai mult, deși aparent ai totul... Trairi duse la extrem. A inceput GROAPA, cel mai așteptat debut al unui serial din aceasta toamna. Iar romanii nu au ratat niciun minut din povestea membrilor familiei Vlahu, din modul in care aceștia au trecut de la extazul de a fi cei mai puternici la agonia de a-și pierde copilul, dar și din cum o simpla relație de iubire se poate…