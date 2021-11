Ce s-a întâmplat cu Tesla în doar 12 zile de tranzacționare Investitorii mondiali au impulsionat cu aproape 400 de miliarde de dolari valoarea companiei Tesla. Acest lucru s-a intamplat in doar 12 zile de tranzacționare. Potrivit unei analize XTB, performanța reprezinta cea mai rapida creștere intr-o perioada scurta de timp din istoria piețelor de capital. “In timp ce alți producatori mari de automobile au avut vanzari in scadere, Tesla a reușit sa-și creasca vanzarile in T3 2021 cu 56,8% fața de T3 2020”, se precizeaza intr-un comunicat de presa al XTB Romania. Acțiunile Tesla au inceput sa creasca dupa ce, pe 20 noiembrie, au prezentat o serie de caștiguri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

