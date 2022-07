Ce riscă un fermier din Germania care a cosit o svastică pe câmpul său O svastica uriașa a putut fi vazuta pe un camp din landul german Brandenburg. Sesizata de catre ziarul Bild , care a realizat o filmare cu drona, poliția a trimis elicopter in zona, iar simbolul nazist disparuse. Insa autorul faptei a fost identificat și risca inchisoarea. Persoana care a cosit terenul terenul a identificata și poate fi pedepsita pe baza alin. 86 a din Codul penal. Fotografiile sunt probe suficiente, iar fața de aceasta au fost demarate procedurile corespunzatoare. Simbolurile naziste a fost interzise de la sfarșitul razboiului din 1945. Oricine il raspandește public este pedepsit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

