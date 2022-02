Stiri pe aceeasi tema

- Raul Mihai Popa (foto) și Lorincz Timea au ratat, marți, calificarea in sferturile de finala ale probelor de sprint la schi fond, din cadrul Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing, dupa ce s-au clasat pe locurile 47, respectiv 78, in cursele preliminare. La biatlon, in proba masculina de 20 km individual,…

- Patinatorii artistici rusi au cucerit luni medalia de aur pe echipe la Jocurile Olimpice de la Beijing, iar Kamila Valieva, in varsta de 15 ani, a reusit primele sarituri cvadruple ale unei patinatoare in competitiile olimpice.

- Sportivul roman Daniel Andrei Cacina s-a clasat pe locul 48, iar Andrei Feldorean pe 50, duminica, concursul de sarituri cu schiurile de la trambulina normala la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, insa ambii au ratat calificarea in runda finala, conform Agerpres. Cacina, care s-a clasat pe…

- Norvegia (Marte Olsbu, Tiril Eckhoff, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe) a devenit campioana olimpica in proba de stafeta mixt 4x6 km a concursului de biatlon din cadrul Jocurilor Olimpice de la Beijing, fiind cronometrata cu timpul de 1h 06 min. 45 sec. 6/10 (3 penalitati), sambata la Zhangjiakou,…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a declarat deschise Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, vineri, 4 februarie, pe Stadionul Olimpic „Cuibul de pasare”, la finalul unei ceremonii spectaculoase. Paul Pepene si Raluca Stramaturaru au fost purtatorii de drapel ai echipei olimpice a Romaniei. Cea de-a…

- Papa Francisc a adresat salutul sau cordial participanților și a subliniat importanta noutate inclusa recent de Comitetul Olimplic Internațional. Este vorba de Jocurile Olimpice și Paralimpice de Iarna, organizate la Beijing, intre 4 februarie și 4 martie. ”Medalia cea mai importanta o vom caștiga…

- Schimbarile climatice amenința Jocurile Olimpice de Iarna și viitorul sporturilor de zapada, facand condițiile mult mai periculoase pentru sportivi și participanți, au avertizat experții intr-un raport publicat cu o saptamana inainte de inceperea Jocurilor de iarna din 2022, de la Beijing. Jocurile…

- Romania dorește sa organizeze ediția de iarna a Jocurilor Olimpice din 2028, a anunțat astazi Guvernul Romaniei. Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a marți, la Palatul Victoria, o intrevedere cu oficiali ai Comitetului Olimpic și Sportiv Roman. La intalnire au participat președintele COSR, Mihai Covaliu,…