- Comisia Europeana revizuiește in urcare creșterea economica a Romaniei pentru 2019, dar avertizeaza asupra deficitului generat de pensii Ritmul de crestere al economiei romanesti va accelera usor anul acesta, pana la 4,1%, de la un avans de 4% in 2018, pentru a incetini ulterior la 3,6% in 2020 si 3,3%…

- In cazul zonei euro, cifra anuntata de Eurostat este superioara estimarilor analistilor intervievati de Factset, care mizau pe un avans de 0,1%, si sugereaza ca perioada de crestere economica modesta in zona euro va continua, scrie Agerpres. Datele Eurostat vin dupa ce, luna trecuta, Banca…

- Marius Budai a intervenit in direct la Romania TV unde a vorbit despre creșterile economice ale Romaniei și a facut pe aceasta cale un apel catre actuala putere. ”Mi-aș dori foarte mult sa terminam cu aceasta poezie a austeritații pentru ca, vedeți dumneavoastra, Banca Mondiala revizuiește…

- Banca Mondiala a revizuit in crestere la 4,2% estimarile privind avansul economiei romanesti in 2019, cu 0,6 puncte procentuale mai mult fata de prognoza din iunie 2019, se arata intr-un raport publicat de instituția financiara.De asemenea, institutia financiara internationala se asteapta…

- Ritmul de crestere al economiei romanesti va ramane sub 4% in acest an, dupa care se va reduce in 2020-2021 din cauza incetinirii cererii externe, a reducerii ritmului de crestere a salariilor si a unui mediu fiscal mai neutru, apreciaza agentia de evaluare financiara Standard & Poor's, care a reconfirmat…