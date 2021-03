Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgenta al județului Dolj a adoptat, astazi, o Hotarare prin care se instituie restricții in mai multe localitați doljene. Restricțiile intra in vigoare miercuri, pe 31 martie. Tot miercuri, de la ora 00.00, scapa de restricții doljenii din localitațile Calopar,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit in ședința extraordinara, in sistem online, și a aprobat masurile și regulile care trebuie respectate la nivelul unitaților administrativ-teritoriale, inclusiv cele care intra in vigoare din aceasta seara, conform Hotararii de Guvern nr. 348/2021…

- CARAȘ-SEVERIN – Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intalnit sambata pentru a lua masurile ce se impun in cele doua localitați pentru o perioada de 14 zile! La Gradinari, rata incidenței cumulate la 14 zile este de 4,42, iar la Socol de 4,24. Ca masura suplimentara pentru gestionarea situației…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Dolj a adoptat restricțiile care se impun in Craiova dar și pentru localitațile cu rata mare de infectare de pe raza județului. In localitatile MALU MARE, TALPAS, DRANIC, CATANE, GHERCESTI, CRAIOVA, PODARI si BRATOVOESTI, in care incidenta cumulata la 14…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgenta al județului Dolj a adoptat, astazi, o Hotarare prin care se modifica restricțiile din mai multe localitați doljene, in contextul creșterii numarului de infectari cu SARS-CoV-2. Restricțiile se vor institui, incepand cu 23 martie ora 00.00, pana la data…

- Craiova a intrat din nou in scenariul roșu, dupa ce rata incidenței cazurilor de coronavirus a trecut pragul de trei la mia de locuitori. In urma cresterii alarmante a numarului de cazuri de COVID-19, in Craiova si in alte localitați din județul Dolj se va suspenda, incepand din aceasta noapte, activitatea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgenta al județului Dolj a adoptat, astazi, o Hotarare prin care se instituie restricții in mai multe localitați doljene. Restricțiile intra in vigoare de vineri, 05 martie. Vezi hotararea CJSU Dolj nr. 38 din 04.03.2021 Descarca Astfel incepand de pe 5 martie,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența al județului Dolj a adoptat o hotarare care impune anumite restricții, pentru a limita raspandirea noului coronavirus. In mai multe localitati doljene incidența cazurilor este intre 1,5 și 3 la mia de locuitori. Aceste localitați sunt: Șimnicu de Sus,Calarași.…