Stiri pe aceeasi tema

- Trupa de post punk/ rock alternativ GUILTY revine in atenția publicului cu piesa “Opium” Trupa de post punk/ rock alternativ GUILTY revine in atenția publicului cu piesa “Opium”, primul single lansat in 2022, dupa o pauza de jumatate de an, timp in care trupa s-a axat pe compus primul material discografic,…

- Brigitte și Florin Pastrama divorțeaza dupa 3 ani de casnicie, iar recent cei doi au fost filmați in timpul unui scandal monstru. Fosta soție a lui Ilie Nastase era agresata verbal de partenerul de viața, potrivit CANCAN.In urma cu cateva zile, Brigitte anunța ca divorțeaza de Florin Pastrama, pentru…

- Va informam ca, incepand de astazi, Serviciul Public Comunitar de Evidența a Persoanelor Turda situat pe strada Republicii nr. 24 va funcționa temporar la adresa strada Piața Romana, nr. 39, in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Viorica Voda a starnit un val de reacții dupa declarațiile incredibile pe care le-a facut pe scena Premiilor Gopo 2022, la Teatrul Național din București. Intr-un interviu acordat in exclusivitate celor de la impact.ro, actrița a marturisit motivul pentru care nu s-a simțit sprijinita de coelgii sai…

- Scandalul provocat de un iesean dupa ce a cazut examenul de conducere l-a costat pe acesta echivalentul a patru randuri de cursuri la o scoala de soferi. In prima instanta, Vasile Stan a fost amendat pentru ultraj. In urma apelului declarat de procurori, judecatorii i-au mai dat o amenda, luand in calcul…