Ce reguli trebuie să respecţi în Postul Paştelui ca să nu te îngraşi "Respecta imaginea farfuriei echilibrate la fiecare masa

½ din farfurie - legume (cat mai diverse si culorate)

¼ din farfurie - carbohidrati sau garnitura (cartofi, paste, orez, mamaliga, cartof dulce, quinoa, bulgur etc.), de preferat in forma integrala

¼ din farfurie - proteina de natura vegetala (pentru ca este post), si anume: mazare, fasole, linte, naut, tofu, nuci, seminte. De exemplu: Mic dejun post – paine integrala unsa cu humus si deasupra felii de avocado + o leguma la alegere;

Gustare – sticksuri de morcov si felii de mar cu unt de arahide;

Pranz… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

