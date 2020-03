Ce reguli noi se aplică de azi şi cât de mult cresc amenzile pentru cei care nu respectă ordonanţele militare Ordonanta militara nr. 4 adoptata aseara modifica intervalul orar in care varstnicii pot iesi din casa. In acelasi timp insa, cresc considerabil si amenzile pentru toti cei care incalca regulile impuse prin ordonantele militare.De azi, persoanele in varsta de peste 65 de ani pot iesi din casa petoata perioada zilei, daca fac asta pentru a merge sa-si rezolve problemele denatura medicala (tratament oncologic planificat, dializa etc.).Varstnicii pot merge la cabinetul medical cu masinile proprii, cu celeale familiei/susținatorilor sau cumijloace de transport sanitar special. Ei sunt obligati sa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Bogdan Despescu a declarat, duminica seara, ca a fost elaborat un proiect de ordonanta de urgenta, pus deja in procedura de transparenta decizionala, care prevede marirea amenzilor pentru persoanele fizice care nu respecta masurile stabilite prin ordonantele…

