- Un barbat a gasit un cec in valoare de 4,6 milioane de euro emis pe numele producatorului de dulciuri Haribo. Cand a anunțat compania, a primit recompensa 6 pachete de bomboane gumate, relateaza The Independent.

- Numarul total al beneficiarilor de indemnizatie sociala pentru pensionari a fost de 1.145.877 in octombrie 2022, cu 1.096 de persoane mai putin comparativ cu luna anterioara, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un numar de 4.790.807 pensionari era inregistrat in septembrie 2022 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.735 lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Dintre acestia, 706.529 aveau perioade lucrate in agricultura, pensia medie fiind de 507…

- Volkswagen stabilise un interval de pret cuprins intre 76,50 de euro pe actiune si 82,50 euro pe actiune, pentru oferta publica initiala a Porsche, iar bookmakerii sugerasera in aceasta saptamana ca va fi atins nivelul maxim al intervalului propus. Volkswagen vizeaza o evaluare de pana la 75 de miliarde…

- Lucian Bode a declarat agenției spaniole de știri EFE ca obiectivul primordial al Romaniei este aderarea la spațiul Schengen, dupa ce a petrecut mai mult de unsprezece ani respectand cerințele impuse, scrie euroefe.euractiv.es. Ministrul roman de Interne a spus ca Romania asigura securitatea a 2070…

- Programul „Rabla pentru becuri” va funcționa cu vouchere, iar in schimbul unui bec cu led, doritorii trebuie sa predea unul vechi. Cu ajutorul becurilor led, ar urma sa reducem consumul de electricitate.Bugetul programului este de 400 de milioane de lei, iar ghidul elaborat de Administrația Fondului…

- Un barbat inarmat a luat marti ostatici 12 oameni intr-o banca din centrul Georgiei, cerand sa primeasca o importanta suma de bani, au anuntat autoritatile acestei tari din Caucaz, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Droguri in valoare de aproape un milion și jumatate de euro au fost gasite in mașina unui barbat din Gorj. Acesta ascundea aproape 300.000 de comprimate din doua medicamente care au efecte echivalente cu drogurile de mare risc.