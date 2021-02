Stiri pe aceeasi tema

- Astazi soseste in tara un nou convoi de asistenta umanitara din Romania. Cele 13 camioane contin produse sanitare necesare pentru combaterea pandemiei de COVID-19 - masti, manusi si costume de protectie. Donatia, in valoare de 48 de milioane de lei moldovenesti, e oferita prin mecanismul UE de protectie…

- Companiile active in Romania vor investi masiv in solutii IT, in 2021, iar ritmul de digitalizare se va accelera, estimeaza specialistii Wizrom Software, potrivit Agerpres. "Anul acesta va aduce ceea ce a lipsit atat de mult anului 2020, si anume mai multa predictibilitate, in special la nivel…

- Un incendiu a izbucnit, la 29 ianuarie 2021, la un pavilion al Spitalului ”Matei Bals'” din Capitala, fiind declansat planul ”rosu”. Patru pacienți au murit in incendiul major izbucnit vineri dimineața intr-un pavilion cu pacienți COVID. Zeci de bolnavi au fost evacuați.

- Premierul Florin Citu anunta ca a aprobat marti transmiterea catre Comisia Europeana a solicitarii ca Romania sa beneficieze de inca 8 milioane de doze de vaccin BioNTech/Pfizer din cele 200 de milioane negociate suplimentar la nivel european. "Asiguram dozele de vaccin necesare pentru imunizarea cat…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, marti, la Chisinau, unde l-a primit pe presedintele Klaus Iohannis, ca din acest moment incepe "o noua etapa in cooperarea bilaterala" cu Romania. La randul sau, Klaus Iohannis a subliniat ca Romania este și va ramane prietenul sincer și principalul…

- Romania a inregistrat un deficit in comertul cu produse agroalimentare de 1,24 miliarde de euro in primele noua luni ale anului 2020, in crestere cu 21% fata de aceeasi perioada din 2019, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), transmise la solicitarea…

- Politia municipala, vamesii si directia regionala de mediu au participat, vineri, la Nisa, la o operatiune de interceptare a unui transport ilegal de marfa provenind din Romania si Moldova. Au fost distruse 1,2 tone de alimente si confiscate sute de pachete de tigari si de litri de alcool, relateaza…

- Apple AirPods au fost unul dintre cele mai bine vandute produse lansate vreodata de Apple, acestea fiind apreciate de utilizatorii casual dar și de cei care cauta o calitate crescuta in ceea ce privește gadgeturile la care iși asculta muzica de zi cu zi. In ultimii ani, Apple a livrat o noua generație…