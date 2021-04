Ce procesor va avea ASUS ZenFone 8 Mini ASUS ZenFone 8 Mini se anunța a fi unul dintre cele mai interesante telefoane care vor ieși pe piața in acest an. Daca se țin de datele de lansare din trecut, cei de la ASUS ar putea lansa noua gama de terminale undeva in luna august, insa nu avem inca vreo data de lansare confirmata oficial. ASUS ZenFone 8 Mini a aparut deja pe platforma de test Geekbench, acolo unde sunt contorizate performanțele tuturor telefoanelor care aleg aceasta modalitate de benchmark. Deși terminalul a aparut cu numele sau de cod, ASUS_ZS590KS/ASUS_I006D, cei de la Pocketnow au deslușit misterul și au identificat noul… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

