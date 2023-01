Stiri pe aceeasi tema

- Cand organizezi unul dintre cele mai frumoase evenimente din viața ta, nunta, este normal sa iți dorești ca artiștii preferați sa-ți cante cand dansezi alaturi de alesul tau. Totuși, indeplinirea acestui vis te poate costa o suma consistenta. Daca vrei sa-ți cante la nunta Pepe, trebuie sa știi ca tariful…

- Carmen de la Salciua este in prezent unul dintre cei mai cunoscuți și cautați cantareți de muzica de petrecere, astfel ca nu este de mirare faptul ca tariful ei a suferit modificari in comparație cu anii de inceput. In aceasta perioada, artista canta la mai multe evenimente din Spania, dar poate fi…

- Maria Contantin este o cantareața de muzica populara foarte apreciata in Romania, motiv pentru care și un tarif pe masura. Iata cat costa sa iți cante artista la nunta, in anul 2023, cand cere un preț pe care nu și-l permite oricine.

- Vladuța Lupau este una dintre cele mai apreciate artiste, care s-a dezvoltat mult in ultimii ani și și-a ”șlefuit” imaginea. Ajunsa la 31 de ani și cunoscuta de toata țara, artista percepe tarife mari pentru un show de neuitat. Daca vrei ca Vladuța Lupau sa iți cante la nunta sau la o petrecere,…

- Showbiz-ul autohton continua sa musteasca de nunți insa doar cateva petreceri au ramas in istorie. Intr-un top 5 al celor mai spectaculoase nunți din gradina artistica, primele trei au fost din lumea manelelor și muzicii de petrecere, de la care va prezentam imagini exclusive. Money.ro va prezinta clasamentul…

- Olga Ciolacu a fost protagonista unui nou Interviu fara Protocol, realizat de Dorin Galben. Artista a dezvaluit cit costa sa cinte la nunta și care sint taxele colegilor sai de breasla, Ion Suruceanu și Zinaida Julea. Cintareața spune ca are taxe fixate. Suma, insa, poate oscila, in funcție de distanța…

- Citand o sursa implicata in vanzarile de alcool din Qatar, Reuters susține ca un pahar de bere de 500 ml va costa 50 de riyali qatarezi in interiorul zonei principale FIFA la Cupa Mondiala din Qatar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a anunțat noile prețuri ale carburanților, pentru miercuri, 2 noiembrie. Benzina se scumpește cu 11 bani, iar motorina se ieftinește cu 13 bani. Astfel, maine, un litru de benzina va costa 25,42 lei, iar unul de motorina 27,83 lei.