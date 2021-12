Stiri pe aceeasi tema

- Chiar și cand se joaca fara spectatori, masura impusa din cauza restricțiilor antiepidemice din Țarile de Jos, derby-ul campionatului olandez, Feyenoord – Ajax, produce incidente. Incidente in jurul arenei De Kuip, din Rotterdam. Peste 150 de ultrași ai gazdelor, care așteptat autocarul celor de la…

- Festivalul “Florile Dalbe”, in cadrul caruia cete de colindatori, de mascati sositi din toate colturile tarii si ansambluri de datini si obiceiuri vor reinvie adevaratele traditii ale iernii din satele romanesti, se desfasoarta azi la Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti” din Capitala. “Dupa cum…

- Atmosfera sarbatorilor de iarna poate fi simțita deja și in Capitala Republicii Moldova. Mii de liminițe s-au aprins in aceasta seara in Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”.

- Chiar daca pina la Craciun mai este peste o luna de zile, atmosfera sarbatorilor de iarna se simte deja in multe magazine si centre comerciale din Chisinau. Vitrinile sint imbodobite cu ghirlande si globuri colorate, iar brazii artificiali atrag atentia trecatorilor, chiar daca cei mai multi dintre…

- „Ne aflam acum in situatia - chiar daca ceea ce spun va produce un news alert - in care nu putem exclude nimic", a afirmat Spahn, atunci cand a fost intrebat daca poate garanta excluderea persoanelor vaccinate in cazul introducerii unui nou lockdown.Pe de alta parte, seful Institutului Robert Koch (RKI,…

- BERBEC S-ar putea sa fiți iritat din cauza neințelegerilor cu un partener de afaceri. Discutați cat mai calm, fiindca azi orice confruntare poate degenera ușor in cearta. Daca trebuie sa circulați cu mașina, va sfatuim sa fiți foarte atent. TAUR Va confruntați cu mici intarzieri cauzate de evenimente…

- Germania - Romania | Fanii cvadruplei campioane mondiale au creat o atmosfera formidabila pe ”Volksparkstadion”. Cei 1.000 de suporteri romani au fost și ei la inalțime Toate detaliile despre Germania - Romania, AICI!Meciul cu Armenia se joaca in Ghencea, pe 11 octombrie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro…

- Victoria Furtuna este unul dintre cei doi candidați desemnați miercuri de catre membrii Consiliului Superior al Procurorilor pentru funcția de Procuror General interimar. Din 21 ianuarie 2008, Furtuna a activat in funcția de procuror in cadrul Procuraturii sectorului Botanica a municipiul Chișinau.…