Primaria Municipiului Iași a realizat un mini-ghid turistic intitulat „Vacanța la Iași”. Materialul iși propune sa fie un ajutor pentru turiștii care vin la Iași in perioada verii, dar și pentru ieșenii aflați acasa. Dupa cum se știe, instituțiile de cultura, precum Teatrul Național sau Opera Romana, nu au stagiune in lunile de vara, dar sunt multe alte moduri in care cei care vin sau raman in Iași iși pot petrece timpul liber intr-un mod placut. Publicația este electronica, in format pdf, este gratuita și este postata pe site-ul Primariei, de unde poate fi descarcata de oricine este interesat:…