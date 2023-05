Ce poți cumpăra, de fapt, cu cardul de vacanță Edenred. Lista completă a serviciilor pe care le poți achita Cardul de vacanța Edenred este un instrument flexibil și comod care iți ofera posibilitatea de a achiziționa o gama variata de produse și servicii in timpul vacanțelor tale. Cu acest card, poți beneficia de diverse avantaje și oferte speciale daca dorești sa descoperi zone turistice din Romania. Mese in restaurante, cazare la hotel sau bilete pentru evenimente culturale Una dintre cele mai populare opțiuni este utilizarea cardului pentru achiziționarea serviciilor turistice. Poți rezerva și plati vacanțe in hoteluri, pensiuni, vile sau chiar pentru croaziere. Cardul de vacanța Edenred iți permite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cardurile de vacanța sunt instrumente de plata emise de companii specializate in beneficii și recompense pentru angajați. Aceste carduri sunt concepute pentru a oferi angajaților o modalitate simpla și convenabila de a cheltui bani in timpul concediilor și vacanțelor lor. In acest articol vei afla ce…

- Salariile din Romania sunt prea mici pentru traiul tot mai scump, dar este foarte greu sa fie crescute, pentru ca Romania nu are producție cu plus valoare ridicata. Salariul angajaților care lucreaza in țara de Romania este, in mod implicit, in intervalul de la 2.706,00 RON (salarii mici) la 9.923,00…

- Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania anunta un record absolut de 311 evenimente culturale inscrise la Noaptea Muzeelor 2023, care se va desfasura sambata, intr-o editie comuna Romania - Republica Moldova, aproximativ 60 de evenimente fiind propuse in Bucuresti de muzee,

- Ministrul agriculturii din Ungaria, Istvan Nagy, nu a precizat ce inseamna “progresiv” atunci cand a vorbit despre ajutorul pe care Ungaria il considera necesar din partea UE, noteaza Reuters. Nagy declarase miercuri ca Budapesta va continua sa permita tranzitul cerealelor ucrainene prin Ungaria, asigurand…

- Cea de-a 19-a editie a Noptii Muzeelor va avea loc sambata, 13 mai, si va aduce publicului expozitii, interventii culturale si experimente artistice, proiectii, prezentari, spectacole, ateliere, animatii stradale si interioare, concerte sau tururi interactive, anunta organizatorii. Pe harta-program…

- Guvernul de la Varsovia a decis sa interzica importurile de cereale si alte produse alimentare din Ucraina, pentru a proteja sectorul agricol din Polonia, a anuntat sambata Jaroslaw Kaczynski, seful partidului aflat la guvernare (PiS), transmite Reuters, preluata de Agerpres. Dupa invazia ruseasca,…

- In cadrul Programului „Sprijin pentru Romania’’ referitor la acordarea de sprijin material – tichete alimente/ masa calda, Serviciul Public de Asistența Sociala Cugir preia cereri pentru tichete sociale pe suport electronic pentru achizitionarea de produse alimentare si/sau pentru asigurarea de mese…

- Cand vine vorba de vacanțe, exista multe opțiuni interesante și aventuroase disponibile, in special daca ești deschis și curios sa cauți chiar pe plaiurile mioritice. Cu toții visam la vacanțe de invidiat in cele mai ravnite capitale europene, cu care sa umplem feed-ul de Instagram, insa bugetele noastre…