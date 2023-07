Stiri pe aceeasi tema

- Horia Constantinescu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, a declarat, luni, ca in cazul curselor aeriene anulate in ultimul moment, „daca este vorba de zboruri ale unor companii care nu isi desfasoara activitatea comerciala pe teritoriul Romaniei, „Autoritatea este legata…

- Zboruri anulate - ANPC intervine in scandalul legat de cursele aeriene. Horia Constantinescu, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului, a subliniat problema anularii curselor aeriene in ultimul moment și a evidențiat provocarile cu care se confrunta in gestionarea acestor situații.…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului nu au permis intrarea in tara a unui mijloc de transport incarcat cu 15 tone de articole second-hand provenite din Germania. Marți, 04 iulie a.c., in jurul orei 10.30, in Punctul…

- Indemnizațiile Brute Platite (IBP) de catre societațile de asigurare, autorizate și reglementate in Romania, au marcat o creștere substanțiala in primul trimestru al anului 2023. Cea mai importanta clasa de asigurari generale care acopera RCA și CMR a inregistrat o scadere substanțiala a cheltuielilor…

- Amenda de milioane de euro data de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) companiei aeriene Blue Air a fost redusa de instanța la doar 100.000 de lei. Blue Air castiga procesul intentat impotriva Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru amenda de 2 milioane…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a anuntat miercuri ca a semnat 11 ordine de incetare a practicilor inselatoare de catre banci, urmand ca in perioada urmatoare alte 8 banci sa fie sanctionate."Documentele intocmite catre Autoritatea…

- Horia Miron Constantinescu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, fost comisar sef adjunct al CJPC Constanta, si fost director in Primaria Constanta, a fost agresat in timpul unui control la o terasa din statiunea Neptun, in 2018. Tot atunci a fost agresata si Ecaterina…

- Horia Constantinescu, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a indemnat pasagerii afectați de amanarea sau anularea diverselor curse aeriene sa se adreseze institutiei pe care o conduce. Potrivit acestuia, ANPC nu poate amenda un operator economic daca acesta…